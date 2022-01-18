دولة القانون: خلافات البيت الشيعي ستحسم خلال اليومين المقبلين

2022/01/18 | 15:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون وائل الركابي ، الثلاثاء ، إن اختلاف وجهات النظر في عملية تشكيل الحكومة العراقية تمثل خلافات فرعية بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية، فيما أشار إلى أن هذه الخلافات ستحسم خلال يومين.وقال الركابي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الموقف الاستراتيجي الثابت الذي اتفق عليه […]

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