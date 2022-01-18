2022/01/18 | 15:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DJergfIqg4c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نواب: الإخفاقات الكبيرة في الموصل سببها "البيروقراطية") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نواب: الإخفاقات الكبيرة في الموصل سببها "البيروقراطية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).