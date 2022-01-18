هل يقتل نظام إيران مقتدى الصدر؟

2022/01/18 | 15:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتداول متابعو السياسة في لبنان أنه يوم ذهب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري للاتفاق مع ميشال عون على انتخاب الأخير رئيسا للبلاد، اقترح الحريري على عون أن تقوم كتلتيهما البرلمانيتين وحلفاء الحريري، وهذه كتل كانت تشكل غالبية الثلثين في "مجلس النواب"، إصدار قانون يجبر "حزب الله" على تسليم سلاحه للجيش اللبناني وحل ميلشيا الحزب، فأجاب عون: "يقتلوني (أي حزب الله)".

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