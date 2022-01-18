هوشيار زيباري.. المقال من مجلس النواب بسبب فساد مالي واداري .. كبير جداً

2022/01/18 | 15:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / هادي حسن عليوي… السيرة والتكوين: ـ هوشيار محمود محمد زيباري..ولد في مدينة عقره التابعة لمحافظة دهوك العام 1953..وهو شقيق والدة مسعود بارزاني..ـ حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأردنية العام 1976..وحصل على شهادة الماجستير في علم الاجتماع من جامعة أ**** البريطانية العام 1979.نشاطه السياسي: – […]

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