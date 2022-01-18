العمل توجه دعوة لذوي الاعاقة والمعين المتفرغ

2022/01/18 | 15:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حالات الوفيات للمعاق او المعين او تغيير المعين الامر الذي يتطلب الصرف بموجب صكوك.

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