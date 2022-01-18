2022/01/18 | 15:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، وفاة أسطورته فرانشيسكو “باكو” خينتو، وهو واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ النادي الملكي، عن 88 عاما.وقال الريال في بيان نشره على حسابه في موقع “تويتر”: “يعرب نادي ريال مدريد، ورئيسه ومجلس إدارته عن حزنهم الشديد على وفاة فرانسيسكو خينتو، الرئيس الفخري لريال مدريد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة أسطورة ريال مدريد خينتو) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة أسطورة ريال مدريد خينتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).