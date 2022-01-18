الإطار التنسيقي: لا علاقة لزيارة قاآني بتقريب وجهات نظرنا مع الصدر

2022/01/18 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعدَ الإطار التنسيقي أن تكون للزيارة التي اجراها قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني ومسؤول ملف العلاقات الخارجية في حزب الله اللبناني محمد كوثراني إلى البلاد، أي علاقة بتقريب وجهات النظر بينهم وبين الكتلة الصدرية.

وقال عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري في تصريح صحافي إن هناك تقارباً بين الإطار والكتلة الصدرية..



مبينا ان زيارة العامري إلى النجف وأربيل لتقريب وجهات النظر سبقت زيارة قاآني وكوثراني.

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