أحكام بالسجن لمحافظي بابل وواسط السابقين ومدير آثار صلاح الدين

2022/01/18 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة عن صدور أحكام بالسجن والحبس بحق عدد من المسؤولين الحاليّين والسابقين لتسببهم بالإضرار بمصلحة الدولة وهدر المال العام.

وقالت الهيئة في بيان ان محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً غيابياً بالحبس بحق محافظ بابل السابق في القضية المتعلقة بتغيير استعمال قطع أراضٍ من أرضٍ خضراء وطريقٍ عام إلى استعمالٍ سكني بهدف تحقيق منفعة أشخاص على حساب مصلحة الدولة.

وأشار البيان الى صدور حكم حضوري بحبس محافظ واسط السابق لقيامه بمخالفة تعليمات مجلس الوزراء بخصوص التعيينات فضلا عن حكم بالسجن لمدة ست سنوات على مُدير آثار صلاح الدين لتسببه بهدر مبلغ ثمانية مليارات دينارمخصصة لترميم جامع ملوية سامراء.

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