العمل تدعو المستفيدين من راتب المعين المتفرغ إلى إستلام مستحقاتهم لـ 3 سنوات

2022/01/18 | 15:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، المستفيدين من راتب المعين المتفرغ إلى إستلام مستحقاتهم لـ 3 سنوات.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “هيئة ذوي الاعاقة تدعو المستفيدين من راتب المعين المتفرغ الى التوجه لمنافذ الصرف الالكترونية لاستلام مستحقاتهم المالية للسنوات السابقة (2016-2017-2018)”.وأطلقت الهيئة، مستحقات السنوات …

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