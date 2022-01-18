2022/01/18 | 15:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصف النائب الايزيدي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، اليوم الثلاثاء، وزارة الهجرة والمهجرين بـ”الفاشلة”، فيما بين أن مخيمات النازحين لم تستلم لغاية الان مادة النفط الأبيض رغم موجة البرد الشديدة.وقال سليمان في بيان صحفي تلقته ايرث نيوز إن “أوضاع النازحين وخاصة في مخيمات اهالي سنجار في محافظة دهوك والبالغة 14 مخيما […]

ظهرت المقالة نائب يصف وزارة الهجرة بـ”الفاشلة” ويؤكد: النازحون لم يستلموا النفط الابيض حتى الان أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يصف وزارة الهجرة بـ”الفاشلة” ويؤكد: النازحون لم يستلموا النفط الابيض حتى الان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يصف وزارة الهجرة بـ”الفاشلة” ويؤكد: النازحون لم يستلموا النفط الابيض حتى الان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).