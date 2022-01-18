المرور: “السبت” دوام رسمي في مواقع التسجيل

2022/01/18 | 15:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قررت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، اعتبار يوم السبت من كل أسبوع دواماً رسمياً في مواقع التسجيل.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مدير المرور العام اللواء طارق إسماعيل الربيعي، أمر باعتبار يوم السبت من كل اسبوع دواماً رسمياً في مجمعات تسجيل المركبات، اسوةً بالايام الاعتيادية لغاية الساعة …

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