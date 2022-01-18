10 قتلى بفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في مدغشقر

2022/01/18 | 15:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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لقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص في أنتاناناريفو، عاصمة مدغشقر، حتفهم جراء فيضانات تسببت فيها الأمطار الغزيرة التي هطلت ليل الاثنين الثلاثاء، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم مكتب إدارة المخاطر والكوارث في الوزارة صونيا راي لوكالة فرانس برس إن "الفيضانات تسببت في هدم منازل وانهيارات أرضية أدت إلى مصرع الضحايا".

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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