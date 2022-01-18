خام برنت يسجل أعلى سعر له منذ سبع سنوات

2022/01/18 | 15:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجل سعر برميل نفط خام برنت أعلى مستوى له منذ أكثر من سبع سنوات مدفوعا بالتفاؤل بنمو الطلب وتراجع المخاوف المتعلقة بالمتحورة أوميكرون.

ووصل سعر البرميل في العقود الآجلة الى 86 دولاراً و 84 سنتا في التعاملات الآسيوية وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ أواخر تشرين الأول/ 2014.



وارتفع سعر خام برنت وغرب تكساس الوسيط أكثر من عشرة بالمئة حتى الآن هذا العام.

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