مقتل عنصرين من الحشد العشائري بهجوم لداعش شمالي بغداد

2022/01/18 | 15:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بمقتل عنصرين من الحشد العشائري بهجوم لداعش الارهابي شمالي بغداد.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز إن “عنصرين من الحشد العشائري قتلا بهجوم لتنظيم داعش الارهابي”.واضاف أن “الهجوم وقع ضمن بساتين شاطئ التاجي شمالي بغداد”.

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