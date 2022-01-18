مقتل اثنين من افراد الحشد العشائري شمال بغداد

2022/01/18 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بمقتل اثنين من عناصر الحشد العشائري شمال بغداد.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "بساتين شاطئ التاجي شمالي بغداد شهدت مقتل اثنين من عناصر الحشد العشائري نتيجة تعرض عليهم من قبل مسلحين يعتقد انتمائهم لتنظيم داعش الارهابي".

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