بيان هام من هيئة الحج والعمرة هذه تفاصيله

2022/01/18 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، تفويجها مايقارب 79 الف معتمر الى الديار المقدسة لاداء مناسك العمرة. وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انها "فوجت مايقارب 79 الف معتمر جوا عن طريق المطارات العراقية بواسطة طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية والنواقل الاخرى".

واوضحت "استعدادها لنقل الاعداد الكثيرة من المعتمرين الراغبين بالذهاب خلال فترة الذروة لاشهر ( رجب، شعبان، رمضان)".

ودعت الهيئة المواطنين "للتسجيل لدى الشركات المعتمدة من قبلها التي تقدم جميع الخدمات اللازمة لراحتهم وسلامتهم".

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