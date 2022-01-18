الإمارات توضح اشتراطات سفر مواطني الدولة تبعًا لقرار منع سفر غير المطعمين

2022/01/18 | 15:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء اشتراطات السفر لمواطني الدولة تبعاً لقرار منع سفر غير المطعمين، وذلك خلال حسابها الرسمي في موقع "تويتر".

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