بلينكن يتوجه إلى كييف وبرلين لبحث التهديدات الروسية لأوكرانيا

2022/01/18 | 15:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، سيتوجه إلى كييف وبرلين هذا الأسبوع، بعد "المحادثات غير الحاسمة" التي جرت الأسبوع الماضي مع روسيا.

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