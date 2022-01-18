2022/01/18 | 15:50 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منحة الثقافة المبتذلة .. هذا الإذلال ليش ؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Lkos3HdjhGk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منحة الثقافة المبتذلة .. هذا الإذلال ليش ؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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