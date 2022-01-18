المبعوث الروسي لمفاوضات فيينا: من حق ايران مطالبة امريكا بضمانات

2022/01/18 | 15:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..اكد كبير المفاوضين الروس في محادثات فيينا بشأن رفع العقوبات ضد إيران ميخائيل أوليانوف ، الثلاثاء ، ان لدى ايران كامل الحق في طلب ضمانات من واشنطن بعد الانسحاب الأحادي الجانب للبلاد من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.ونقل موقع ايتل بورو عن اوليانوف […]

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