وضع حجر الأساس لمبنى يضم 72 قاعة دراسية في جامعة النهرين

2022/01/18 | 15:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، عددا من البنى التحتية في جامعة النهرين، بينها أحد المداخل والشوارع الحيوية الجامعية المحاذية لمجسر الجادرية، فيما وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية لمبنى جامعي يضم 72 قاعة دراسية.وأعرب وزير التعليم، خلال فعاليات الافتتاح التي حضرها رئيس جامعة النهرين وجمع من المساعدين …

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