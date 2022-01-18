الفكر السلفي متغلغل فى شعوبنا حتى النخاع - سامى لبيب

2022/01/18 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامى_لبيب - لماذا نحن متخلفون (89) .- آفة التخلف الملازم لمجتمعاتنا يكمن في تغلغل الفكر السلفي فى جيناتنا ونخاع عظامنا , ولا يكتفي حضور منظومة الفكر السلفي على الفكر الديني فحسب بل يمتد فى كافة مناحي الحياة وحتي عند التعاطي مع الأفكار الحداثية , فللأسف وقع الفكر اليساري والشيوعي فى مستنقع الفكر السلفي لنجد تعظيم وتقديس لرموز السلف من الإشتراكيين والشيوعيين وإستحضار لأفكارهم وتقديس لأقوالهم وتوجهاتهم ......





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