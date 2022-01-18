التعليم تضع حجر الأساس لمبنى يضم 72 قاعة دراسية

2022/01/18 | 16:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، وضع وزيرها نبيل كاظم عبد الصاحب حجر الأساس لمبنى يضم 72 قاعة دراسية في جامعة النهرين.وقالت الوزارة في بيان، إن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب افتتح عدداً من البنى التحتية في جامعة النهرين التي من بينها أحد المداخل والشوارع الحيوية الجامعية المحاذية لمجسر […]

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