2022/01/18 | 16:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق، مشيرة الى تسجيل 6487 إصابة جديدة.

ظهرت المقالة طفرة كبيرة لكورونا في العراق..



6487 إصابة جديدة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طفرة كبيرة لكورونا في العراق.. 6487 إصابة جديدة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طفرة كبيرة لكورونا في العراق.. 6487 إصابة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).