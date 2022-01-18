نادين لبكي تخلع حذاءها على السجادة الحمراء والسبب…

2022/01/18 | 16:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تألق أبطال فيلم “أصحاب ولا أعزّ” أول إنتاج سينمائي عربي لشبكة نتفليكس خلال العرض الخاص الذي أقيم في أحد فنادق دبي.وحضر عرض الفيلم، الذي من المنتظر عرضه خلال أيام، أبطال العمل: النجمة المصرية منى زكي والفنانة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي والفنان الأردني إياد نصار والفنانين عادل كرم، جورج خبّاز وديامان أبوعبود وفؤاد […]

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