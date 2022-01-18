2022/01/18 | 16:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد النائب وعضو الإطار التنسيقي فراس تركي ، الثلاثاء ، أن دورة البرلمان الخامسة ستراجع جميع العقود والمشاريع التي عملت عليها الحكومة مشيراً إلى أن مشروع أنبوب العقبة أول عقد سيتم مراجعته في مجلس النواب لضمان محاسبة المتورطين به.وقال تركي في تصريح لوكالة /المعلومة/، نحن “النواب الجدد في الدورة الخامسة لا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرك نيابي لفتح مشروع “أنبوب العقبة” المشبوه في أولى جلسات البرلمان) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحرك نيابي لفتح مشروع “أنبوب العقبة” المشبوه في أولى جلسات البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).