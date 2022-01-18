قفزة كبيرة باصابات كورونا الجديدة في العراق

2022/01/18 | 16:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل العراق قفزة كبيرة بعدد الاصابات

الجديدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24

ساعة، في الوقت الذي تستمر وزارة الصحة

بتخفيض عدد الفحوصات المختبرية

المشخصة للاصابة بالفيروس التاجي.

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