الصحة تدق ناقوس الخطر حول

2022/01/18 | 16:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن

دخول المتحور أوميكرون مرحلة ذروة

الانتشار في البلاد.

وفي غضون ذلك، حذرت الوزارة من تعرض

النظام الصحي إلى تحد وضغط كبيرين في

حال تسجيل إصابات كثيرة بالوباء خلال

م

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