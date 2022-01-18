2022/01/18 | 16:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم

الثلاثاء، بأن مدينة السليمانية في

اقليم كردستان، سجلت درجة حرارة -13 دون

الصفر المئوي، فيما توقع استمرار

الانجماد الذي طال مناطق واسعة في

البلاد، حتى منتصف الأسبوع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبئ جوي يحدد موعد انتهاء "موجة الانجماد" في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنبئ جوي يحدد موعد انتهاء "موجة الانجماد" في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).