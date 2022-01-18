2022/01/18 | 16:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عمر الناصر || مهتم جداً بمتابعة اخبار المتغيرات في السياسة الخارجية الامريكية وتأثيراتها على الشرق الاوسط على وجه الخصوص، ولم اهتم بالدخول بتفاصيل الشأن الداخلي لهم على الرغم من ان هنالك ارتباط وثيق بين السياستين الداخلية والخارجية وبين مايدور من احداث وتطورات في الشرق الادنى وداخل المنطقه العربية، وما يشدني اكثر هو قراءة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العنصرية الاميركية ونسخة الحواسم الأصلية !؟) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العنصرية الاميركية ونسخة الحواسم الأصلية !؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).