اكتشافاتٌ مهمةٌ في الجامع النوري بالموصل “صور”

2022/01/18 | 16:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الثقافة، اليوم الثلاثاء، اكتشافاتٌ مهمةٌ في الجامع النوري و منارته الحدباء ضمن مدينة الموصل القديم.وقال المدير العام لدائرة التحريات والتنقيبات علي عبيد شلغم، بحسب بيان الوزارة وتلقته وكالة ايرث نيوز، إنه تم اكتشافاتٍ مهمةٍ في الجامع النوري،ومنارته الحدباء ضمن مدينة الموصل القديمة الذي يجري العمل بها من قبل منظمة اليونسكو […]

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