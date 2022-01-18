موجة جديدة من الثلوج يواجهها إقليم كردستان

2022/01/18 | 16:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشارت توقعات الأرصاد الجوية قدوم موجة جديدة من الثلوج الى معظم مناطق اقليم كردستان.

وتوقعت دائرة الأنواء الجوية في كردستان ان منخفضا جويا سيصل الاقليم وستظهر تأثيراته ابتداء من يوم الأربعاء حيث سترافقه موجة من الثلوج ورياح شديدة.وتشهد محافظات الاقليم منذ أيام تساقط كميات كبيرة من الثلوج أدت الى انخفاض في درجات الحرارة والتي وصلت في قضاء بنجوين الى سبع عشرة درجة مئوية دون الصفر وفي حاج عمران أربع عشرة درجة تحت الصفر في حين كان مركز السليمانية الأشد برودة من باقي محافظات الاقليم بتسجيل سبع درجات دون الصفر المئوي.

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