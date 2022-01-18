الخارجية: العراق يستعيد قطعتين أثريتين تعودان الى 4000 عام

2022/01/18 | 16:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المتحدث بإسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف ان العراق سيستعيد قطعتين اثريتين نادرتين من الولايات المتحدة.

وقال الصحاف في بيان ان القنصلية العامة للعراق في لوس أنجلوس وبالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني الأميركي للتحقيقات ستتسلم يوم العشرين من الشهر الجاري قطعتين أثريتين تعودان إلى أكثر من أربعة آلاف عام وهما لوح مسماري يعود إلى مدينة أُور والثاني جزء من منشور مسماري نادر جداً يعود إلى مدينة بابل القديمة مبينا ان هذا الإنجاز قد تحقق ضمن الجهود التي تبذل لملاحقة الإتجار غير المشروع بالآثار العراقية.

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