خلفاً للياسري.. تنصيب مدير جديد لبلدية كربلاء

2022/01/18 | 16:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم مدير بلدية كربلاء مازن الياسري،

اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه.

وقال مصدر مطلع، إن "الياسري قدم

استقالته من منصب مدير بلدية كربلاء

لأسباب غير معروفة".

وأضاف المصدر، إنه "تم تنصيب المهندس

حسن

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