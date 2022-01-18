صدور قرارات بسجن وحبس عدد من المسؤولين العراقيين

2022/01/18 | 16:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم

الثلاثاء، عن صدور أحكامٍ بالسجن

والحبس بحقِّ عددٍ من المسؤولين

الحاليّين والسابقين؛ لتسبُّبهم

بالإضرار بمصلحة الدولة وهدر المال

العام.

وأفادت دائرة التحقيقات في بيا

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