الانضباط تقرر خسارة فريق الخطوط ومعاقبة لاعب

2022/01/18 | 16:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ

العراقيّ لكرةِ القدم اجتماعاً لدراسةِ

الاعتراض المقدم من قبل نادي العدالة

بخصوص إشراك اللاعب (مهيمن منذر جاسم)

الذي يحمل الرقم (28) من نادي الخطوط

والذي شارك ضمن فريق ا

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