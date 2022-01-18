2022/01/18 | 16:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / نينوى..نفى المتحدث باسم خلية الأزمة في محافظة نينوى عدي العبادي، الثلاثاء، تسجيل إصابات بالمتحور أوميكرون في المحافظة.وقال العبادي في حديث لوكالة /المعلومة/ إن “المحافظة ماتزال خالية من الإصابات ولم تدخل الموجة الجديدة من الفيروس، ولكن لديها مؤشرا عاليا من الإصابات”.وأضاف أن “تزايد الإصابات هو بسبب التهاون مع الإجراءات الوقائية في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى تنفي تسجيل إصابات بالمتحور الجديد) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى تنفي تسجيل إصابات بالمتحور الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).