بملايين الدولارات.. هذه أعلى أرباح نجوم يوتيوب خلال عام 2021

2022/01/18 | 16:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مجلة "فوربس" لائحتها لأعلى أرباح نجوم اليوتيوب في عام 2021.وحصد الشاب جيمي دونالدسون، البالغ من العمر 23 عامًا المعروف بلقبه على الانترتت بـ "مستر بيست"، على 54 مليون دولار في عام 2021، الأرباح الأعلى من أي مستخدم في منصة اليوتيوب عل

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