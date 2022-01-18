أمانة بغداد تطلق دعوات لحضور أمسية بغدادية تراثية في زقاق المتنبي

2022/01/18 | 16:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعت أمانة بغداد، الثلاثاء، المواطنين ووسائل الاعلام للحضور والاستمتاع بالعرض السينمائي التراثي الى جانب عروض فلكلورية أخرى ستنطلق في الساعة السادسة من مساء اليوم بزقاق المتنبي .

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وذكر بيان للامانة تلقاه "ناس"، (18 كانون الثاني 2022)، ان "امين بغداد المعمار علاء معن وجه دعوة لفريق هواة السينما في العراق لتقديم عرض سينمائي ليلي يتضمن افلاماً سينمائية عراقية تراثية في زقاق المتنبي في عودة لإحياء ليالي بغداد تقام في الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء الى جانب معرض لمقتنيات المتحف الجوال تضم مجموعة من اللوحات والصور والنماذج الفنية التراثية الاصيلة".

واضاف ان "هناك عروضا للفلكلور البغدادي ستقام ايضاً في ذات الامسية لاحياء التراث وحلم بغداد الاصيل بشوارعها وازقتها وهي تحتضن تقاليد اجتماعية نبيلة اندثرت بفعل الظروف العصيبة التي مر بها البلد منذ ثمانينات القرن الماضي".

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