"الساعة اقتربت".. توضيح من دار الإفتاء المصرية

2022/01/18 | 16:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت دار الإفتاء المصرية، الثلاثاء، توضيحا بشأن صورة راجت على مواقع التواصل الاجتماعي، نسبت لها، تحمل عبارة "الساعة اقتربت..وعلى البشر الاستعداد للقاء الله".

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