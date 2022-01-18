بالفيديو.. استمرار تساقط الثلوج في مدن الإقليم وهذا حجم الخسائر

2022/01/18 | 16:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية مع استمرار تساقط الثلوج في مدن إقليم كردستان لليوم الثالث على التوالي، خلفت تلك الموجة خسائر عديدة.وقال مراسل “المعلومة” إن، موجة البرد القارص وما صاحبها من تساقط للثلوج أدى لانقلاب سيارة كانت تحمل طلبة مدارس أبتدائية في ناحيان بازيان، ما أدى لوفاة أربعة طلبة.وأضاف أن، موجة البرد أدت لإصابة 7 نازحين ونقلهم […]

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