في عشق امرأة لعوب - أحمد دلول

2022/01/18 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_دلول قليلا بعد منتصف الليل راودني نَهَمٌ، وكان يتوجَّب عليَّ كالعادة، أن أبوح به على صفحة ما، قبل أن يغادرني أو يبهت فحواه، ولكن شمعتي كانت قد خَبَتْ وانطفأتْ.



كان الوقت قد تأخر، ولكني خمَّنتُ بأن جارتي القريبة ستكون مُستيقظة كعادتها، فدلفتُ نحو بابها وطرقته بلطف، ولما فَتَحَتْ الباب، سألتها بترجّي، إن كان ما يزال لديها شمعة موقدة حتى آخذ منها قبسا، لأن ثمة أفكارا مُجرَّدة تحوم حول رأسي، ولا بُدَّ لي م ......





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