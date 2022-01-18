الفتح يتوقع تأخر إقرار موازنة 2022 ستة اشهر.. “يؤثر على المشاريع والرواتب”

2022/01/18 | 17:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص … أكد النائب السابق عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الثلاثاء ، أن تأخير تشكيل الحكومة العراقية سيؤثر كثيراً على إقرار الموازنة والمشاريع الاستثمارية والخدمية ، فيما توقع إقرارها منتصف العام الحالي.وقال الفتلاوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان ” الخلافات حول اختيار رئيس الوزراء لازالت عالقة ، ومسألة تأخير تشكيل […]

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