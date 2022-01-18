سويسرا تحاكم 4 اشخاص بسبب لافتة “اقتلوا اردوغان”

2022/01/18 | 17:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ مثل أربعة أشخاص للمحاكمة في العاصمة السويسرية برن بسبب احتجاج ضد الحكومة التركية قبل 4 سنوات، عندما رفع متظاهرون لافتة تدعو إلى قتل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وفتح الادعاء المحلي في برن آنذاك تحقيقا في تهمة “استفزاز علني لارتكاب جرائم أو عنف”، وجمع ضباط الشرطة الأدلة عندما رفعت لافتة تحمل صورة مسدس […]

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