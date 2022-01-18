الصحة العالمية: نصف سكان العالم تلقوا جرعتين من لقاحات كورونا

2022/01/18 | 17:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن نصف سكان العالم تلقوا جرعتين من لقاحات كورونا.وقالت المنظمة، إن "نصف سكان العالم تلقوا جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا".يتبع...

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