اللكاش : القصف في ابو ظبي والعويل في بغداد

2022/01/18 | 17:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أنتقد عضو تحالف قوى الدولة محمد اللكاش، الثلاثاء، تضامن بعض السياسيين العراقيين مع المطبعين مع الكيان الصهيوني.وقال اللكاش في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الأمارات وكيانها الصهيوأمريكي ارتكبوا مجازر كبيرة في اليمن فاقت المجازر النازية خلال الحرب العالمية الثانية “مشيراً إلى أن “المقاومة اليمنية ردت بجزء بسيط على الأمارات”.وأضاف أن “التحالف […]

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