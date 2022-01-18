خلفاً للياسري.. تنصيب مدير جديد لبلدية كربلاء (صور)

2022/01/18 | 17:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلّف محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم

الخطابي، اليوم الثلاثاء، المهندس حسن

الشريفي مديرا لبلدية خلفا للمهندس

مازن الياسري.





وذكر بيان لمكتب الخطابي وتلقت وكالة

نون الخبرية، نسخة منه، ان الاخير قدم

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