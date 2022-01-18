اللقاء الثاني.. نتائج اجتماعات قاآني مع الصدر وقيادات الإطار التنسيقي

2022/01/18 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن نتائج اجتماعات قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقيادات الإطار التنسيقي.

وقالت المصادر، لـ(بغداد اليوم)، ان "قاآني لم يستطيع اقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بمشاركة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بالتحالف مع الكتلة الصدرية ومشاركته في الحكومة الجديدة، والصدر ابلغه إصرار على رفض ذلك مع القبول في التحالف مع باقي اطراف الاطار، بصفته السياسية وليس بصفته كـ(الاطار)".

وبينت المصادر ان "قاآني بحث مع قيادات الاطار التنسيقي، مشاركة أجزاء منه بالتحالف مع الكتلة الصدرية وتشكيل الحكومة، وضم نواب ائتلاف دولة القانون الى نواب تحالف الفتح، من أجل حصولهم على حقيبتين وزاريتين وفق عدد مقاعدهم البرلمانية، مع عدم مشاركة المالكي بشكل مباشر في أي تحالف او عملية تشكيل الحكومة، وهذا ما ابدى الصدر قبوله، وهو الأقرب للمشهد خلال الأيام القليلة القادمة".

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