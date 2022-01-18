تصريح جديد من حزب بارزاني بشأن منصب رئيس الجمهورية

2022/01/18 | 17:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء، عن تقديمه مقترحين للاتحاد الوطني الكردستاني بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.

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وقال شوان محمد مسؤول تنظيمات الحزب في بغداد لوسائل إعلام تابعة للحزب، تابعها "ناس" (18 كانون الثاني 2022)، "قدمنا مقترحين للاتحاد بشأن رئاسة الجمهورية، اما ان يكون هناك اتفاق بين الجانبين أو أي مرشح يدخل العملية الانتخابية بنفسه".

واضاف انه "وفقا للاتفاقات ووفقا للانتخابات، فإن النتيجة واضحة"، مبيناً انه "إذا دخل مرشحنا ممثلاً عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في العملية الانتخابية بالبرلمان، فلن يكون الفوز مضموناً فقط، بل مضمون جداً".

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