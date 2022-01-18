صاروخ اعتراض الصواريخ.. إسرائيل تختبر

2022/01/18 | 17:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، تجربة جديدة على النظام الصاروخي "حيتس 3" الدفاعي، أمام صواريخ أرض – أرض.

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